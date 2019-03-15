شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يصرخ في الشارع: لعن ابوه من يكرهكم يابو يمن ويكتب ليمني شيك ب 20 الف سعودي لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منح مواطن سعودي مكفوله اليمني 20 الف ريال سعودي بعد ان تمكن من انقاذ ابنه الصغير من ورطة كبيرة.

وفي حديث خاص كشف شاهد عيان ان الحادثة وقعت ظهر اليوم الثلاثاء اثناء خروج الطلاب من مدرسة ابو علاء الحضرمي في حي منفوحة في العاصمة السعودية الرياض.

واضاف الشاهد – قريب السائق - إن اربعة من المراهقين حاولوا الاعتداء على الطفل السعودي،-12 عاما - فتدخل السائق اليمني الذي يعمل لدى والد الطفل وتمكن بالفعل من انقاذ الطفل الذي لاذ بالفرار لكن اليمني تعرض لضرب مبرح نقله الى المستشفى .

وأختتم شاهد العيان حديثه قائلا " الكفيل حضر الى المدرسة ونقل السائق الذي كانت الدماء تسيل منه الى المستشفى وهناك منحه شيك بقيمة "20 ألف ريال" وصرخ في وسط المستشفى بصوت سمعه الجميع " والله مافي لا انبل ولا ارجل ولا اشرف من اليمنيين اصل العرب ، وملعون ابوه من يكره ابو يمن الابطال".