شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديثات اسعار صرف وبيع العملات في ختام الخميس 14 مارس 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار العملات الأجنبية في ختام اليوم الخميس 14 مارس ارتفاعا نسبيا وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 605 ريالًا Advertisements الريال السعودي بـ 159.5 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 162 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 597 ريالًا الريال السعودي بـ 158.5 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 160 ريالًا

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