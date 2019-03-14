شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير الجبواني: مشروع النخب القبلية مشروع تدميري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال وزير النقل صالح الجبواني أن مشروع النخب القبلية في محافظة شبوة مشروع تدميري تفتيتي .
وفي تغريدة على موقع تويتر رصدتها "صحيفة عدن الغد" أكد الوزير الجبواني أن نخبة بلحارث انضمت اليوم لقائمة النخب القبلية بمحافظة شبوة .
واضاف الجبواني بالأمس النخبة العولقية والمفترض بها أن تمثل قبيلة واحدة أنقسمت وجرى بينهم أطلاق نار ثم ذهبوا للحل هناك عند قيادتهم الإماراتية في بالحاف.
وتابع قائلاً :مشروع النخب القبلية مشروع تدميري تفتيتي. جربوا يابلحارث كأخوانكم لكن لابديل عن الدولة.
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