شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : مجزرة مروعة في صفوف قوات الشرعية بغارة مباغته لمقاتلات التحالف (حصيلة اولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل وأصيب ما لايقل عن 30 من أفراد الجيش اليمني قبل قليل بغارة جوية لطيران التحالف العربي في محافظة الجوف – شمال شرق اليمن . وقال مصدر عسكري في المحافظة في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” إن طيران التحالف استهدف تجمعا لأفراد من لواء حرس الحدود اليمني بين مديريتي اليتمة وبرط العنان بغارة خاطئة. وأضاف المصدر ” إن قرابة 30 قتيل وجريح سقطوا في الغارة نقل عدد منهم إلى مستشفى ميداني تابع لقوات التحالف في مركز مديرية اليتمة . وحتى اللحظة لم تعلن مصادر رسمية في قوات الجيش اليمني أو التحالف عن تفاصيل الغارة وإحصائيات الضحايا.

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