شكرا لقرائتكم خبر عن قفز الزوج وهوت السيارة بالزوجة بعد ان اصرت على قيادتها .. شاهد حادث شنيع لزوجين في نقيل يسلح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض شاب يمني وزوجته الى حادث مروري شنيع في نقيل يسلح على طريق صنعاء ذمار نجيا منه باعجوبة . وفي تفاصيل الحادث , عندما اصرت الزوجة على ان تقوم بقيادة السيارة عند وصولهم نقيل يسلح , وتحت اصرارها الشديد رضخ الزوج لطلبها وسلمها القيادة . وما ان بدئت الزوجة في القيادة لمسافة قصيرة حتى بدئت السيارة بالانحراف الى هاوية , فما كان من الزوج الا محاولته انقاذ نفسه وسارع بالقفز من السيارة وهوت السيارة بالزوجة . ولكن العناية الالهية جعلت شجرة تعترض سقوط السيارة الى اسفل الجبل , وتمكنت الزوجة من الخروج بمساعدة اشخاص كانوا حاضرين وقت وقوع الحادث وبادروا بانقاذها , ولم تصب الا بكسور بسيطة .

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