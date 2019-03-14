اليماني: لن نخطو أي اتفاق آخر قبل تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة

التقى وزير الخارجية خالد اليماني اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي ماثيو تولر، وذلك لبحث مستجدات الوضع في اليمن على ضوء الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن حول اليمن أمس الأربعاء.

وقال اليماني، إنه "أصبح من الواضح تماما اليوم للمجتمع الدولي أن مليشيا الحوثي الانقلابية هي الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وأن الحكومة اليمنية أبدت أكبر قدر من المرونة لإنقاذ اتفاقية ستوكهولم انطلاقا من حرص فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي على السلام".

وشدد على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بإيصال رسالة واضحة وقوية للطرف المعرقل، وأن الحكومة اليمنية لن تخطو نحو أي مشاورات أو مفاوضات أخرى دون تحقيق تقدم في تنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة.

من جانبه عبر السفير الأمريكي، عن قلقهم من التطورات الحاصلة بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة والتي تشير بوضوح إلى عرقلة الحوثيين لتنفيذ خطة إعادة الانتشار واتفاقية ستوكهولم، منوها بالمرونة الكبيرة التي ابدتها الحكومة اليمنية وتعاونها الكامل مع المبعوث الأممي ولجنة إعادة الانتشار.

وأكد ان المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد حول أهمية تنفيذ اتفاقية ستوكهولم باعتبارها المدخل الوحيد لبناء الثقة والوصول إلى حل شامل يقوم على المرجعيات المتوافق عليها.