المفوضية السامية تتقدم للحكومة بطلب فتح مكتب لها في عدن

قدمت الفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس طلبا للحكومة بالسماح لها بفتح مكتب في العاصمة المؤقته بالاستناد اتفاقية فتح المقر الموقعة مع الحكومة اليمنية في عام2012.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم بعدن نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير شيباني.

وكانت الحكومة وفقا لوكالة سبأ قد وجهت خطابات رسمية طلبت فيه من المنظمات الدولية نقل مكاتبها من صنعاء إلى عدن لتجنب المضايقات والضغوط المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واعرب نائب الوزير عن استياء الحكومة الشرعية من تغاضي المفوضية السامية وعدم ادانة الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية.