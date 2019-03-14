اجتماع رسمي لرصد احتياجات النازحين قبل قدوم شهر رمضان

أكد الدكتور الحسن طاهر محافظ الحديدة، على أهمية إيلاء النازحين في المديريات المحررة والمتواجدين في بعض المحافظات، اهتمامًا كبيرًا وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال لقاءه جمعه بالمنسق العام في اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، وممثلي الجمعيات الشريكة في تنفيذ أعمال الإغاثة، بحضور وكيل أول المحافظة، وليد القديمي.

وأكد محافظ الحديدة إلى أهمية توفير الاحصائيات اللازمة لتقديمها للمنظمات الداعمة لتوفير احتياجات النازحين خلال الفترة القادمة. مضيفًا أن المرحلة القادمة تتطلب تتكاتف الجميع لتقديم المساعدات للنازحين ليتمكنوا من استقبال شهر رمضان ومساعدتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية للشهر الفضيل.

ودعا محافظ الحديدة الجمعيات الأهلية إلى ضرورة توفير التقارير الخاصة بما قدمته خلال الفترة القادمة وأهمية تقييم الأعمال الماضية حتى نتمكن من عمل تقييم متكامل لتلك المنظمات.