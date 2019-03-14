أكد الدكتور الحسن طاهر محافظ الحديدة، على أهمية إيلاء النازحين في المديريات المحررة والمتواجدين في بعض المحافظات، اهتمامًا كبيرًا وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال لقاءه جمعه بالمنسق العام في اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، وممثلي الجمعيات الشريكة في تنفيذ أعمال الإغاثة، بحضور وكيل أول المحافظة، وليد القديمي.
وأكد محافظ الحديدة إلى أهمية توفير الاحصائيات اللازمة لتقديمها للمنظمات الداعمة لتوفير احتياجات النازحين خلال الفترة القادمة. مضيفًا أن المرحلة القادمة تتطلب تتكاتف الجميع لتقديم المساعدات للنازحين ليتمكنوا من استقبال شهر رمضان ومساعدتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية للشهر الفضيل.
ودعا محافظ الحديدة الجمعيات الأهلية إلى ضرورة توفير التقارير الخاصة بما قدمته خلال الفترة القادمة وأهمية تقييم الأعمال الماضية حتى نتمكن من عمل تقييم متكامل لتلك المنظمات.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع رسمي لرصد احتياجات النازحين قبل قدوم شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.