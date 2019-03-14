سفير البلاد في النمسا يبحث مع منظمة دولية تطوير قدرات خفر السواحل اليمنية

التقى سفير اليمن في النمسا هيثم الشجاع اليوم، مع رئيس البرنامج العالمي للجريمة البحرية الآن كول، لبحث جوانب التعاون بين اليمن والبرنامج في مجال بناء قدرات قوات خفر السواحل بما يمكن اليمن من مكافحة التهريب والقرصنة وتأمين باب المندب وطريق الملاحة الدولية.

وفي اللقاء أيضا بحث الجانبات إمكانية فتح مكتب للبرنامج في العاصمة المؤقتة عدن إضافة إلى تدريب قوات خفر السواحل وتزويدها بالمعدات اللازمة للقيام بمهامها.

من جانبه أكد رئيس البرنامج العالمي للجريمة البحرية عن استعدادهم لدعم جهود اليمن في تعزيز قدرات قوات خفر السواحل اليمنية ودراسة إمكانية فتح مكتب للبرنامج في عدن.