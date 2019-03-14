مليشيا الحوثي ترفض مراقبة إعادة الانتشار والتأكد من هويات خفر السواحل

كشفت مصادر بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة بحسب البيان مليشيا الحوثي ترفض الرقابة على إعادة الانتشار والتأكد من هوية خفر السواحل الذين سيتسلمون الموانئ.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي تضع اشتراطات جديدة لعرقلة إعادة الانتشار في الحديدة وتمتنع عن تسليم خرائط الألغام التي زرعتها بالمحافظة.

المصادر ذاتها أكدت ان الحكومة سلمت لوليسغارد رسالة تتضمن موافقتها على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وتطبيق ما يخصها ومليشيا الحوثي ما زالت بخلاف كبير.