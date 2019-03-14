محافظ أبين يلتقي مدير عام شقرة لمناقشة الإرتقاء بخدمات المديرية

التقى محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، اليوم، مدير عام مديرية شقرة عادل باضاوي، وناقش معه آليات تنسيق وتوحيد الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطني. وتطرق اللقاء إلى تحديد المهام والمسؤوليات، وفقاً لآلية عمل واضحة من شأنها إدارة المديرية وتوفير المتطلبات والخدمات التي تحتاجها في مرحلة التكوين الإداري. وكلف محافظ أبين، مدير عام صندوق النظافة وتحسين المدينة أسامة الموقري، بالنزول إلى مدينة شقرة لتنفيذ حملة نظافة شاملة بالمدينة الساحلية التي تقع على البحر العربي.

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