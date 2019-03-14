محافظ أبين يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الزراعة في مديرياتها

عُقد اليوم اجتماع موسع برئاسة محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، ناقش أوضاع الزراعة في مختلف المديريات وتحديد أولويات الأنشطة الزراعية في جميع مديريات أبين.

وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي محمد الحامد، قدم مدير عام الزراعة والري في أبين الدكتور حسين الهيثمي، تقريراً مفصلاً حول مجمل النشاط الزراعي والخطط والبرامج المتعلقة بالتنمية الزراعية.

وشدد المحافظ أبوبكر حسين، على ضرورة الاهتمام بإعداد البيانات الاحصائية وتنفيذ ورش عمل بمشاركة كافة العاملين بالقطاع الزراعي، بهدف الخروج بخطة شاملة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والتركيز المباشر على قطاع الري وتنفيذ مشروع خاص بالحفاظ على التربية والأراضي الزراعية في مسارات الأودية الرئيسية بنا وحسان وأحور وبقية الأودية في المديريات الأخرى.

إضافة إلى المتابعة المستمرة لتأهيل أحواض السدود التحويلية والعقم، ووضع الخطط الآنية والمستقبلية لجميع عمليات التأهيل للقنوات الرئيسية والفرعية وبناء الحواجز المائية التي تسهم في تحسين وتطوير أنشطة الري بصورة فاعلة.

كما أكد الحرص على دعم المزارعين في استصلاح أراضيهم وتقديم المعدات اللازمة لهم وخصوصاً منظومة الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة يعمل به أكبر قطاع سكاني في أبين وهو بحاجة لإرادة قوية من القيادات الزراعية لتحقيق مشاريع تنموية فاعلة، لافتاً إلى أن قيادة محافظة أبين وبالتنسيق مع المانحين سيقدمون المساعدة الضرورية لقطاع الزراعة لانتشاله من واقعه وتنميته، وذلك وفقاً والأولويات المحددة.