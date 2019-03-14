عاجل.. غارة للتحالف تُسقط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا غرب الجوف

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الخميس، مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف شمال البلاد. وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي، في مديرية برط العنان غرب محافظة الجوف. وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الإنقلابية، كما دمرت آليات تابعة لهم. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الإنقلابية، بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

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