شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري بارز يعلن موقفا قويا وشجاعا تجاه حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسئول محلي في محافظة تعز، وابرز قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة رفضه، تقرير منظمة العفو الدولية، الذي زج باسم حزب التجمع اليمني للاصلاح بالمحافظة في جرائم أخلاقية مشينة.

وقال وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل " نتفق مع حزب الإصلاح اونختلف لكننا نرفض تقرير منظمة العفو الدولية الذي يستهدف اي مكون سياسي في تعز".

وأضاف جامل وهو رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، في منشور له على الفيس بوك " أن التقرير ينال من تعز وأبنائها ولاينال من الإصلاح اوغيره، مؤكدا أن السلطة المحلية مع تجريم الفعل أين كان نوعه ومرتكبه وضد التصنيف".

وتابع " هناك مؤسسات دوله يجب أن تتحمل مسؤلياتها ويجب محاسبتها إذا لم تتعاطي مع أي قضيه كانت، داعيا الجميع الى التحلي بروح المسؤليه والابتعاد عن المناكفات والمكايدات".

وأوضح أن هذه المكايدات تنال من مدينة تعز وتضحيات أبناءها، لافتا الى أن هنآك قضايا من العيب أن نخوض فيها مهما بلغت خلافاتنا".

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وكانت منظمة العفو الدولية قد زجت باسم حزب الاصلاح في ثنايا جرائم اخلاقية مهينة بهدف تشويه صورته وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من المجتمع وقيمه

وكان اصلاح تعز قد أدان الزج باسمه في هكذا قضايا، وأكد انه لاعلاقة له بأي من مرتكبي تلك الجرائم معبرا عن أسفه لما أوردته منظمة العفو الدولية، واعتمادها على مصادر فاقدة المصداقية تخدم أجندة خاصة، وتعمل لحساب أجندة معادية لتعز، بل تمثل ذراعاً للمليشيا الانقلابية في الأوساط الحقوقية وأداة من أدوات حربها على تعز.

وأكد إصلاح تعز أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة كل المتورطين في تعمد تشويه صورته، وتلفيق التهم الكيدية، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من مجتمعنا وقيمه، وتحول أعراض الناس وحقوقهم الى مواد هابطة للدعاية السياسية الرخيصة.

وأدان إصلاح تعز كل الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين، وفي المقدمة الأطفال، داعيا السلطة المحلية والامنية والقضائية إلى سرعة ضبط المجرمين واحالتهم للقضاء ، وكشف ارتباطاتهم، والتحقيق في جميع الجرائم وإنزال العقاب الرادع بحق المجرمين وحماية الضحايا.

كما أدان استغلال القضايا الحقوقية والحوادث الجنائية لشن حملات دعائية وإلصاقها بجهة سياسية تنفيذاً لأهداف وأغراض ذات طابع سياسي كون هذا المسلك غير أخلاقي ويخلط الأوراق ويجعل الضحايا يدفعون أثماناً باهضة ومضاعفة ويغطي على الجرائم والمجرمين الحقيقيين ويساعدهم على الإفلات من العقاب.