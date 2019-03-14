شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف : حقيقة وجود معتقلات سرية في المملكة وتتحدث عن «خاشقجي والتزام للتحالف في اليمن» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السعودية رفضها القاطع تدويل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، وقالت انها اتخذت اللاجراءات اللازمة.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسانة السعودية بندر العيبان، أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية خاشقجي.

وأكد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، أنه تم عقد 3 جلسات محاكمة في قضية خاشقجي إلى الآن، وقال "بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي".

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من جانبه اخر أكد العيبان أنه لا يوجد أي معتقلات سرية في السعودية لأنها تخالف القانون.

وقال إن بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة السعودية.

وفي الملف اليمني قال ان "تحالف دعم الشرعية ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".