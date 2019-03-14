شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : ارتفاع جنوني ومخيف للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني .. شاهد الى كم وصلت اسعار الصرف اليوم الخميس في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم الخميس في صنعاء العملة: دولار امريكي:

بيع605- شراء597

ريال سعودي:

بيع 159.5- شراء158.5

درهم اماراتي:

بيع 162- شراء160

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