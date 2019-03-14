الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي مديرية تريم بوادي حضرموت

قدمت دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء، مساعدات غذائية لأهالي عدد من المناطق النائية بمديرية تريم بوادي حضرموت، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة تزامنا مع عام التسامح.

ووزعت فرق الهيئة 350 سلة غذائية شملت 28 طنا و245 كيلوجراما مستهدفة 1750 فردا من الأسر غير القادرة والفقيرة بمناطق القرية والقوز وقاهر وباعطير بمديرية تريم بحضرموت.

وثمن أهالي القرى المستفيدون من المساعدات هذا العون الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تؤمن لهم الحصول على لقمة العيش.

وأثنوا على جهود دولة الإمارات ووقوفها الدائم إلى جانبهم وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة عنهم.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغ 5102 سلة غذائية استهدفت 28602 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت بمعدل 411 طنا و731.4 كيلوجرام.