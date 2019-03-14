الكثيري يدشن الحملة التوعوية الـ6 للحد من الإصابة بالفشل الكلوي يسيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم الحملة التوعوية السادسة بمناسبة اليوم العالمي للكلى لعام 2019م والتي تنفذها مراكز الكلى بوادي حضرموت بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء وتمويل مؤسسة صلة للتنمية .

وتهدف الحملة التوعوية التي ستستمر على مدى عام كامل تحت شعار (صحة الكلى لكل شخص في كل مكان ) إلى رفع مستوى الوعي وضمان وصول المعلومة للمجتمع عن الأمراض التي تسبب الفشل الكلوي مثل الضغط والسكر والحصوات والطرق الوقائية المهمة الواجب على المجتمع معرفتها.

وفي حفل التدشين الذي حضره وكيل المحافظة سالم بن شرمان شكر وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري كل القائمين على مراكز الكلى بوادي حضرموت وفي مقدمتهم مؤسسة صلة للتنمية وكذلك الداعمين والمبادرين في تقديم الأعمال الخيرية والرعاية الطبية والعلاج المجاني في المجال الصحي لتخفيف معاناة المرضى .

فيما أوضح مدير إدارة مراكز الكلى بوادي حضرموت مساعد برويشد أن الحملة تشمل العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والصحية المنوعة للتقليل والحد من انتشار المرض ، مشيرا بأن إجمالي مرضى الفشل الكلوي لعام 2018م من وادي حضرموت فقط بلغ 371 مريض ، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من جلسات الاستصفاء الدموي خلال العام الماضي بلغ 23 ألف و465 مستفيد من مختلف محافظات الجمهورية .

حضر التدشين مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد وعدد من المختصين.