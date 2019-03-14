البحسني يؤكد أهمية تكاتف جميع المكوّنات الحضرمية في هذه الظروف

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أهمية تكاتف جميع المكوّنات والنُخب وتوحيد جهودها تحت مظلة واحدة هدفها الأساسي خدمة حضرموت .

واشاد المحافظ خلال لقائه صباح اليوم بمكتبه بالمكلا فريق حضرموت الخير الذي يضم عدداً من الشخصيات من الساحل والوادي ويرتبط بتواصل مع أبناء حضرموت في المهجر ، بجهود أعضاء الفريق في الداخل والخارج وتواصلهم بهدف توحيد الرؤى والأفكار وتوحيد كلمة أبناء المحافظة .

وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية على انفتاح وتواصل دائم بجميع المكونات والنُخب في الداخل والخارج وتسعى لتوحيد الكلمة والاستماع للأفكار الجديدة وتطويرها .

بدورهم أوضح أعضاء الفريق أن هدفهم الأساسي يتمثل في توحيد كلمة أبناء حضرموت بمختلف مشاربهم ونُخبهم والسعي لإظهار المجتمع الحضرمي برؤية موحّدة تجسّد وحدة الكلمة والصف .

وأكدوا اتفاق جميع أعضاء الفريق على أن المحافظ البحسني خير ممثّل لرأس الهرم في حضرموت وينبغي على جميع المكونات التكاتف حوله ومؤازرته سعياً نحو تحقيق مطالب حضرموت ، معربين عن استعدادهم للتواصل مع جميع مكونات المجتمع ونُخبه للخروج بميثاق شرف لحضرموت وتوحيد كلمة الجميع .