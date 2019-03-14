تدشين مشروعات خدمية في حصوين بالمهرة وأخرى للطلاب

التقى محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة المشاريع التي تم اعتمادها مؤخراً للمديرية.

وبحث اللقاء إجراءات البدء في المشاريع الخدمية التي تم اعتمادها لتطوير البينة التحتية وتحسين الخدمات لمديرية حصوين، وأبرز المشاريع التي تم مناقشتها هي "مشروع سفلتة وربط مداخل مناطق المديرية بالخط الدولي، تجهيز صبيات وهنجر مولدات الكهرباء المتوقع وصولها قريبا، ومتابعة التوجيهات والبدء بترميم المستشفى حصوين بأسرع وقت، ومتابعة توجيهات اعتماد مشروع الشبكة الداخلية للمياه (جدوه - صقر - طهليل) لدى الجهات المختصة من أجل البدء بتنفيذ المشروع.

ووجه المحافظ باكريت بشراء حافلة لطلاب الجامعة الدارسين من أبناء مديرية حصوين، والتعاقد مع خريجي الجامعات الذين لم يتم التعاقد معهم، كما وجه المحافظ مدير صندوق التنمية البشرية باستيعاب الطلاب الجامعيين من حصوين واعتماد لهم الدعم الشهري.

من جانبه، أعرب مدير عام حصوين عن شكره للمحافظ على اهتمامه الذي يوليه لمديرية حصوين ضمن جهوده للارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.