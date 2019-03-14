جامعة العلوم فرع حضرموت تدشن ناديا خاصا بالقراءة

دشنت جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت، صباح اليوم الخميس، نادي "اقرأ"، والذي يعد أحد الروافد الثقافية الهامة للتشجيع على القراءة وتنمية قدرات الطلاب، وذلك بحضور المدير العام لمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت خالد أحمد القحوم، و مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت المهندس علوي سقاف العيدروس.

وبمناسبة حفل الإشهار ألقى المدير العام لمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت، خالد أحمد القحوم، أكد فيها على أهمية القراءة في تنمية قدرات الفرد ورفع مداركه الفكرية والثقافية والعلمية وأثرها الإيجابي في رقي المجتمعات وتحسين مستوى الوعي المعرفي لديها .

من جانبه، حث مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت المهندس علوي سقاف العيدروس، على المزيد من القراءة والإطلاع، وأن يكونوا عاملاً من عوامل نشر الوعي بأهمية القراءة في أوساط زملائهم الطلاب داخل الجامعة وخارجها .

وألقى الطالب راجي علي بن سعد رئيس نادي أقرا كلمة النادي التي أوضح فيها أهداف ورسالة ورؤية النادي والتي تتمثل في تحفيز الطلاب على المطالعة والقراءة الحرة وتحسين مهارات الطلبة في اللغة والنقد والحوار بالإضافة إلى تنمية مهارات الكتابة والتأليف لدى الموهوبين منهم والأخذ بأيديهم وتشجيعهم لإظهار مواهبهم وصقلها .

Advertisements

وأوضح، أن النادي يسعى إلى تكوين شبكة قرّاء من مختلف الكليات في الجامعة من خلال تنفيذ عددٍ من الأنشطة والدورات الثقافية والفكرية .

وتخلل الاحتفال تقديم عدداً من الفقرات الثقافية المتصلة بجوانب القراءة، وكذا تقديم مسرحية ووصلة فنية لطلاب مؤسسة حضرموت للتوحد نالت جميعها استحسان الحضور.

حضر الفعالية الإخوة مدير دائرة المسرح يحيى القطوي ومدير دائرة الإعلام والنشر عبدالله باحارثة ومدير دائرة الاحتفالات والمهرجانات بمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت إسماعيل العطاس والأستاذ سعيد صالح باحفي مدير إدارة العلاقات العامة بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت وعددا من الأساتذة والطلاب.