عضو المجلس الانتقالي الكثيري يشيد بأبطال النخبة الشبوانية

وجه عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، الشكر إلى أبطال شبوة ونخبتها.

وكتب الكثيري، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر،: "بيحان العز تتحرر وتعود لأهلها.. شكرا أبطال شبوة ونخبتها ومقاومتها".

واختتم تغريدته بالقول: "اليوم بيحان وقريبا وادي حضرموت بمشيئة المولى". يذكر أنه وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لقوات "النخبة الشبوانية"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، إلى مديرية عسيلان، شمالي محافظة شبوة،لتستقر في أحد المعسكرات المستحدثة، تمهيدا لتنفيذ عمليات الانتشار الأمني في ثلاث مديريات.

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وذكرت مصادر أن التعزيزات العسكرية الأخيرة، غالبية قوامها من أفراد اللواء 19 مشاة، وهم من أبناء مديريات عسيلان، بيحان وعين، التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثيين الانقلابية.

وعلى صعيد منفصل، وعلى صعيد متصل، وقع الاربعاء، محافظ شبوة عقود تنفيذ مشروع تأهيل جسر غرير بمديرية الروضة بتكلفة أجمالية بلغت ( ١٤،٩٨٥،٢٣١ ) مليون ريال بتمويل من مبلغ المليار ريال الذي وجه به فخامة رئيس الجمهورية لمواجهة الضروريات العاجلة بالمحافظة وتنفيذ المقاول علي عبدالله الداؤدي .

كما تم التوقيع على تنفيذ مشروع شارع الأربعين بالعاصمة عتق بطول ١٢٠٠ متر وبتكلفة أجمالية ( ٤١،٢٥٦،٦٥٠ ) مليون ريال بتمويل من من المليار ريال المخصصة من فخامة رئيس الجمهورية للمحافظة وبتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة شبوة.