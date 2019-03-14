اجتماع لمناقشة أنشطة المنتدي التربوي بحضرموت

ناقش اجتماع بحضرموت الأربعاء، الأنشطة التي ينفذها المنتدى التربوي بساحل حضرموت وآخر التطورات الخاصة بها.

وحرص وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي على الإطلاع على الأنشطة التي ينفذها المنتدى.

وتطرق الاجتماع إلى شرح رسالة المنتدى في إبراز الدور الذي لعبه المعلمون التربويون المتقاعدون في خدمة المجتمع خلال أداء رسالتهم التربوية والتعليمية النبيلة وإمكانية مساهمتهم في نقل خبراتهم بعد تقاعدهم بما يخدم المجتمع التربوي بالمحافظة.

وأكد وكيل أول حضرموت على دعم السلطة المحلية للمنتدى لإنجاح أنشطته ومهامه. وعبر وكيل أول المحافظة عن أمله في بذل المزيد من الجهود بما يسهم في الاستفادة من خبرات التربويين المتقاعدين.