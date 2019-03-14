شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يشن هجوماً على خطيب مسجد الشيخ زايد: لستَ شيخاً، وأحتفظٰ بصحيح البخاري في مكتبتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، الخميس 14 مارس/آذار 2019، هجوماً شديداً على الداعية الإماراتي ذي الأصول الأردنية وسيم يوسف بعد تشكيك الأخير في «صحيح البخاري».

وكتب خلفان الذي لطالما أثار الجدل بتغريداته التي يهاجم فيها سياسيين ودعاة على منصة تويتر: «أنا شخصياً أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة، لكن لو رأيت مؤلفاً لوسيم مجاناً ما أخذته.. لأنني أعرف منزلته في العلم، كل ما أقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور.. الأخ أسأل الله أن يهديك.. الغرور شين.. تراك يا وسيم تكرّه الناس فينا.. لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا.. إن كنت منا حافظ على أمننا».

وعاد من جديد ليخاطب يوسف قائلاً: «كيف يجوز لك يا وسيم بعد اليوم على منبر الجمعة أن تأتي بحديث ذكره البخاري الذي تشك فيه.. وتحدث الناس بهذا الحديث.. إذا حدثت بحديث قاله البخاري عليك الاعتزال».

وكان وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، قد ظهر في برنامج تلفزيوني قال فيه إنه لا يثق إلا بالقرآن ويشكك في كل الكتب حتى البخاري ومسلم.

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بعض الأشخاص لا تحتاج لمفردات أو كلمات للرد عليهم ، هم من يردون على أنفسهم بالتناقض تارة و الجهل تارة أخرى ..

مثال " وسيم يوسف يرد على وسيف يوسف "

مهما ارتفع الإنسان بغير علم سيُسقط نفسه بنفسه ..

#البخاري_خط_احمرpic.twitter.com/Pslko2mpzk — عبدالله الفقيّر (@A_alfugaier) https://twitter.com/A_alfugaier/status/1106064233391943680?ref_src=twsrc%5Etfw

هذا وقد دشن مغردون آخرون على تويتر هاشتاغ (وسم) تحت عنوان «البخاري خط أحمر«، رداً على ما اعتبروه إساءة الداعية الإماراتي، ودافعوا فيه عن الإمام البخاري وهاجموا يوسف ذاكرين بعضاً من تجاوزاته وتصريحاته الغريبة.