تنفيذ القصاص على جانٍ بعد 8 ساعات من الجريمة

تداول ناشطون منشورا لمستخدم برنامج التواصل 'فيسبوك' يدعى خالد الكلدي، تم تداوله على نطاق محلي واسع.

وقال الكلدي، في حادثة لم اسمع ولم ارى مثلها من قبل ، أقدم شاب عشريني يدعى( ع م ع )من ال السعيدي الكلدي في الساعة الثانية فجر يوم الاربعاء 13/3/2019 على إطلاق رصاصة الموت على (ززس) الطالبي الكلدي وارداه قتيلا وذلك وقع في غرفة حراسة نقطة تابعة للحزام الأمني م. ابين باتيس جوار مصنع اسمنت باتيس ثم فر الجاني هاربا إلى منزله

وأضاف، عند علم إخوة واهل الجاني بادروا جميعا بالتواصل مع مشائخ القبائل المجاورة وسلموا الجاني مع عدول تحكيم عبر الشيوخ لذوي الدم، وصدر اهل القتيل حكمهم بالقصاص وتم استلام الحكم من قبل الشيوخ وابلاق اهل الجاني بأن النفس بالنفس كما أمر الله تعالى، وفي الساعة العاشرة صباحا اي بعد مرور ثمان ساعات تم التنفيذ والقصاص من قبل أهل الدم وأعلن والد القتيل بأن نحن اخوان من سابق وجيران وسوف نكون كما كنا على تبادل الود والاحترام إخوة ومن هنا اعلن لاخواني ال السعيدي أن مخيم العزاء واحد نحن خسرنا اليوم اثنين من اولادنا ومصابنا وعزاؤنا واحد".

وتابع الكلدي قائلا، هنا وفي اعلان والد القتيل هذا شعرت وكانني في عالم آخر خصوصا ونحن نعيش في زمن كثرة الفتن فيه بل زمن اصبحت الفتن والقتل والثأر عمل سياسي تدعمه أحزاب سياسية وسلطات حكومية لكي تشقل شارع وشعب الجنوب بقضايا الثار عن أهم قضاياهم السيادية والحقوقية .

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ولفت الكلدي، من هنا ومن مخيم العزاء وموقع الحدث اتمنى أن يسلك أبناء وقبائل الجنوب هذا السلوك العرفي الحضاري الذي جنب قبيلتين متجاورتين من الفتنة وتاجيجها هنا حكمة العقل والأعراف السليمة التي لاتخالف الشريعة الإسلامية القراء.

واستطرد بالقول، وهنا سد باب الاقتتال والفتن وتفويت الفرصة على كل المتربصين بشعب وقبائل الجنوب حزبيين وسلطات حكومية عليا اخوان مفلسين وعفافيش ومؤتمريين وكل من لهم مصلحة في ثروات الجنوب التي لولاء الفتن التي يقذونها لما تركناهم يعيثون في ارض الجنوب العربي فسادا وينهبون كل غالي ونفيس

وختم حديثه بالقول، اكرر مرة أخرى نداء إلى كل قبائل الجنوب العربي والى الشعب الجنوبي حلوا مشاكلكم بالعقل والحكمة وفوتوا الفرصة على الأعداء كونوا يدا واحدة ضد عدوكم وعدوكم واحد كلكم تعرفونه".