مدير عام وادي العين وحورة يزوران المجمع السكني الطلابي لآل باوزير بالمكلا

في زيارة تفقدية قام بها سالم صالح بن عبادين باوزير مدير عام مديرية وادي العين وحورة الى المجمع السكني الطلابي لآل باوزير بمدينة المكلا وذلك للإطلاع على احوال الطلاب وتلمس احتياجاتهم .

كان في استقباله سالم عمر بن جنيد المشرف العام للسكن الطلابي والذي بدوره اعطى نبذه مفصلة عن تأسيس السكن والصعوبات التي واجهوها ليصبح حلم كل طالب حقيقة وهو توفير المسكن وأساسياته لطلاب العلم والذي يقارب العام على إفتتاحه ، وكما دعا اهل الخير والاحسان بمد يد العون لأبناءهم وتقديم الدعم لهم في كل مايحتاجونه لكي يواصلون تعليمهم في حالة جيدة .

بعدها كانت الكلمة سالم بن عبادين وقد قدم فيها عدد من النصائح والتوجيهات المهمة للطلاب وحثهم على تحصيل اعلى الدرجات العلمية وتحقيق المراكز الاولى في دراستهم وكذا المحبة والتكاتف ونشر روح التعاون بينهم ، بعدها قدم شكره وتقديره لكل من دعم وساهم في تحقيق هذا الانجاز ونقله من الحلم الى الحقيقة والذي ساهم بشكل كبير في تسهيل العملية التعليمية لكثير من الطلاب ، والذين يأتون من مناطق شرق ووديان حضرموت طلباً في العلم ، في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد وارتفاع اسعار المواد الاساسية.