نفذت لجنة الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة بمديرية القطن، إحدى مديريات حضرموت بمعية مدرا۽ الإدارات المعنية (الصناعة والتجارة ، الأمن، الأشغال والصحة العامة )، أمس الأربعاء، حملة تفتيش علۍ المواد المنتهية الصلاحية في المحال التجارية للبيع بالجملة .
وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج نزول ميداني أسبوعي يشمل كافة المحال التجارية - الجملة والتجزئة - في عموم مناطق المديرية وذلك للتأكد من مدۍ صلاحيات المواد الغذائية وسلامتها للاستهلاك الآدمي .
كانت هذه تفاصيل خبر حملة تفتيشية على أسواق مديرية القطن للتأكد من سلامة المواد الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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