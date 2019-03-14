حملة تفتيشية على أسواق مديرية القطن للتأكد من سلامة المواد الغذائية

نفذت لجنة الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة بمديرية القطن، إحدى مديريات حضرموت بمعية مدرا۽ الإدارات المعنية (الصناعة والتجارة ، الأمن، الأشغال والصحة العامة )، أمس الأربعاء، حملة تفتيش علۍ المواد المنتهية الصلاحية في المحال التجارية للبيع بالجملة .

وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج نزول ميداني أسبوعي يشمل كافة المحال التجارية - الجملة والتجزئة - في عموم مناطق المديرية وذلك للتأكد من مدۍ صلاحيات المواد الغذائية وسلامتها للاستهلاك الآدمي .