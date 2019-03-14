شكرا لقرائتكم خبر عن قوات جنوبية تسيطر على محافظة جنوبية بالكامل وتنتشر في الشوارع بأعداد كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصدر أمني مسؤول في قوات النخبة الشبوانية، إن قوات من المقاومة الجنوبية انتشرت في مديرية عسيلان محافظة شبوة جنوب شرق اليمن. وأضاف المصدر، إن القوة العسكرية هي من أبناء عسيلان من اللواء التاسع عشر الذي تصدى للحوثيين إبان سيطرتهم على مديريتي بيحان وعسيلان. وبحسب المصدر، فإن الانتشار يهدف لإرساء الأمن والاستقرار في المديرية، مؤكداً أن وجود قوات النخبة سيمتد إلى بيحان. وأشار إلى أنه بانتشار القوات الجنوبية في المديريتين تصبح محافظة شبوة بالكامل بيد أبنائها.

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