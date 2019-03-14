لوليسغارد: الحكومة أبدت مرونة كبيرة فيما الحوثيون عرقلوا اتفاق الحديدة

أكد الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين ، احتمال اندلاع الصراع مجددا في الحديدة

وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن "مندوب واشنطن بمجلس الأمن أكد على ضرورة عدم المساواة بين الحكومة اليمنية والحوثيين".

وأبدى رئيس فريق المراقبين خشيته على سلامة الفريق في الحديدة.

أما المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أكد ألا تقدم في تطبيق اتفاق الحديدة، كاشفاً عن انعدام الثقة بين الحكومة والانقلابيين.

من جانبه، أكد لوليسغارد أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة فيما الحوثيون عرقلوا اتفاق الحديدة.