مصادر: غريفيث أبلغ مجلس الأمن بعدم تحقيق أي تقدم في اتفاق الحديدة

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادرها أن المبعوث الدولي لليمن أبلغ مجلس الأمن أنه لم يتم تحقيق اهداف اتفاق الحديدة حتى الآن.

وأكدت المصادر أن غريفيث شكر الحكومة اليمنية خلال جلسة مجلس الأمن على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من اتفاق السويد.

ولفتت المصادر إلى أن غريفيث أبلغ مجلس الأمن بأن الصليب الأحمر ممتعض من عدم إطلاق أي عدد من الأسرى حتى الآن.

وتابعت المصادر: لوليسغارد أبلغ مجلس الأمن أن الحوثيين استهدفوا مصنعا داخل مدينة الحديدة مما أثر على الوضع الإنساني.

وتتهرب المليشيا حتى اللحظة من تنفيذ الاتفاق الذي تمخضت عنها مشاورات السويد الأخيرة.