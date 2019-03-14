الشليمي: الوزير الإرياني من أنشط الوزراء في شرح معاناة اليمن

قال المحلل السياسي، الدكتور فهد الشليمي، " معالي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من أنشط الوزراء في الحكومة اليمنية الشرعية في شرح معاناة اليمن".

وأضاف الشليمي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" رصدها "الخليج 365" - "أتمنى من وزراء الشرعية التحرك الدولي والإعلامي والديبلوماسي والسياسي والحقوقي بدلا من تعيين أقاربهم ونسيان معارك الخنادق والإكتفاء والإنكفاء بالفنادق والمناقصات".

وأمس أكد وزير الإعلام معمر الإرياني ، أن "إيران تستخدم الحوثيين لمشروعها الإرهابي في المنطقة العربية".

وأضاف وزير الإعلام في مؤتمر صحفي من العاصمة الأردنية عمان - رصد تصريحاته "الخليج 365"، أن مليشيا الحوثي لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاقية السلام.

وبين أن "مليشيا الحوثي تتلقى تعليماتها وتوجيهاتها من النظام الإيراني، مشيرا إلى أن "إيران تستخدم مليشيا الحوثي للضغط على المجتمع الدولي".

وذكر وزير الإعلام، ان "مليشيا الحوثي تراجعت عن اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية".

وتابع "نطالب المجتمع الدولي و الأمم المتحدة أن يتخذوا موقفا إنسانيا قويا إزاء انتهاكات الحوثي.

وأضاف الإرياني - "نطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة للوقوف على جرائم الحوثي بحجور".

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وتابع:"الحكومة اليمنية أطلقت نداء استغاثة لـالأمم المتحدة طالبت فيه بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها.

ومضى:"نستغرب الصمت الدولي إزاء انتهاكات الحوثيين".

من جانبه ذكر السفير اليمني في الأردن الدكتور علي العمراني، "نستغرب عدم قيام واشنطن و لندن بوضع الحوثيين ضمن قوائم الارهاب".

وأضاف:"الحوثيين يتحملون سلامة كافة أبناء قبائل حجور ".

وتابع "نطالب المجتمع الدولي باعتبار منطقة حجور منطقة منكوبة".

وشدد على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته الطبيعية وادانه ما تقوم به ميليشيا الحوثي والعمل على وقفها".

وأكد أن "ما يحدث في حجور حدث سابقا في المناطق التي أجبرت على الانسحاب منها وزرعتها بالالغام".