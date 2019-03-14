العيبان: تحالف دعم الشرعية ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور بندر بن محمد العيبان، إن المملكة ستدرس التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة.

وأضاف العيبان، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، 14/آذار/2019: بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمتنا.

ونفى المسئول السعودي أن يكون لدى المملكة العربية السعودية أية سجون سرية، لأنها مخالفة للقانون.

وتابع العيبان: بلادي اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية خاشقجي.

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وقال العيبان إن القضاء عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي حتى الآن.

وأكد العيبان أن المملكة تبنت آلية محاربة الإرهاب لتعزيز قدراتها على إحلال العدالة القضائية.

وفي الشأن اليمني، أكد العيبان، أن تحالف دعم الشرعية ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.