مناقشة سبل التعاون بين مستشفى المكلا وصندوق النظافة بحضرموت

ناقشت الدكتورة أبها عبدالله باعويضان مدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ، أمس ، مع المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق، أوجه التعاون المشترك بين الصندوق والمستشفى.

وبحث الجانبان ، تأسيس شراكة حقيقية بين صندوق النظافة ومستشفى المكلا وباقي المؤسسات والمصالح الخدمية والمجتمعية في المحافظة.

وشرح بن شبراق، خلال اللقاء ، أنشطة الصندوق، والأوضاع الحالية التي يمر بها، في ظل إعادة تنظيمه إداريا وماليا، بما ينسجم مع المهام الكبيرة التي تقع على عاتقه، مشيرا إلى اعداد الخطط والبرامج المستقبلية التي ستعمل الإدارة على تنفيذها، ومن ضمنها خلق شراكات واسعة مع مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، بما يحقق أهداف الصندوق في جعل مدن المحافظة نظيفة وصحيه، وللتأكيد على أن النظافة مسؤولية جماعية.

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من جانبها، أعلنت الدكتورة أبها باعويضان عن تقديم مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، خدمات علاجية وتمريضية مجانية لعمال وموظفي صندوق النظافة، حيث ستقدم المستشفى خدمات مجانية للعمال وأسرهم من الدرجة الأولى بالقرابة، مثل الأبوين والزوجة والأبناء، في دخول العيادات والمعاينة والفحوصات المختبرية بمختلف أنواعها، إلى جانب العمليات الصغرى والكبرى.

كما أشارت الدكتورة أبها باعويضان ، إلى فتح باب الشراكة بين صندوق النظافة ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية التي ترأسها، حيث ستقدم المؤسسة خدمات وتسهيلات في عدة مجالات منها التوعية والتثقيف، والمساهمة في توفير المواد التوعوية بالنظافة والبيئة والصحة، إلى جانب إشراك الصندوق في مختلف الأنشطة التي تقيمها مؤسسة الأمل بشكل منفرد أو بالشراكة مع جهات ومؤسسات أخرى بهدف إيصال رسالة الصندوق الى المجتمع.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أن يتضمن كل ذلك في محضر اتفاق يتم التوقيع عليه في القريب العاجل.