عليه علم مصر.. ميناء عدن يستقبل اليخت السياحي "ميس فيينا" القادم من عُمان

إستقبل رصيف السياح في ميناء عدن، مساء أمس الأربعاء، اليخت السياحي "ميس فيينا"، قادماً من ميناء صلالة في سلطنة عمان الشقيقة.

وفق متابعة "الخليج 365"، لوكالة الأنباء الرسمة سبأ أشاد قبطان اليخت فاروق محمد عبدالعال، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالخدمات والتسهيلات والتعاون والترحيب الذي لمسه من قيادة ميناء عدن .. معتبراً ذلك تأكيد على حرص قيادة الميناء وسعيها لإعادة تنشيط حركة اليخوت السياحية الزائرة إلى عدن .

وتأتي زيارة اليخت السياحي البالغ طوله 33 متراً ويرفع علم جمهورية مصر العربية، ويتبع شركة رحلة الأحلام للغطس والسفاري العمانية، للتزود بالوقود والمؤن مستفيداً من التسهيلات والخدمات المجانية التي يقدمها ميناء عدن لليخوت السياحية، وكذا إطلاع طاقم اليخت على المعالم التاريخية والآثرية في عدن .