قوات الجيش تصد هجوما حوثيا في جبهة عصيفرة شمالي تعز

تمكنت قوات الجيش الوطني، فجر الخميس، من إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي والتصدي لهجوم قام به عناصرها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش اليمني تصدت لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.

ولفت المصدر المصدر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتمكنت وحدات الجيش اليمني من صد هجوم المليشيا وكبدتها عددا من القتلى والجرحى.

إلى ذلك، استشهد مدني في انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى قرى مديرية حيفان جنوب تعز.

وأكدت المصادر أن عابد محمد عبده فارع قتل بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي وهو في طريقه لتسلم مساعدات غذائية في محلة العقار بقرية "حارات" التابعة لعزلة الأعبوس في مديرية حيفان.