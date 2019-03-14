غلاب: الحوثية أشبه بالنازية الألمانية

قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب، إن المليشيا الحوثية أشبه بالنازية الألمانية. وكتب غلاب، عبر حسابه على موقع تويتر: عندما أتابع الإعلام الحوثي وأساليبهم وأعمال القمع وطريقة التعبئة أجدها أشبه بالنازية الألمانية في مراحلها الأولى.. فقط عنصرية عائلية وتخلف مكثف وتتبع منهجا فاشيا مرنا في التواصل لتغطية كهنوتها العرقي باسم الله. ولفت غلاب إلى أن مآلات الحوثية كارثية، لذا فإن اجتثاثها قداسة وطنية ودينية وإنسانية. وتابع: لا يمكن إفشال مساعي الحوثية لإطالة الحرب ونفي مرجعيات الحل السياسي ما لم يحدث تحول يدعم ويصحح قوة ووضع الشرعية وإعادة بناء استراتيجية المعركة وتجاوز الذهنية التقليدية للصراع داخل الصف الوطني الجمهوري وتصفير النزاعات عبر تغيير جذري لطبيعة الشراكة وتحالف جامع يركز على الهدف المركزي.

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