البحسني يكلف أحمد باشعيب مديرا للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بساحل حضرموت

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني التعميم رقم (7) لسنة 2019م بشأن قرار رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وقضى التعميم بتكليف أحمد صالح باشعيب مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بساحل حضرموت .

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