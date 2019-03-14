شبه استقرار بأسعار الفواكه والخضروات بحضرموت

رصد مراسل موقع ( الیمن العربي ) أسعار الخضروات والفواكھ والأسماك واللحوم في محافظة حضرموت التي

تعتبر من كبرى المحافظات الیمنیة .

وتختلف أسعار الخضروات والفواكة في حضرموت من مدیریة إلى أخرى خاصة وأنھا مترامیة الأطراف وكذلك ھو

الحال في أسعار الأسماك واللحوم .

وتقع محافظة حضرموت على ساحل البحر العربي، وتبلغ عدد مدیریتھا (30 (مدیریة، وتعد أكبر محافظات الجمھوریة مساحة، ومدینة المكلا مركز المحافظة، وأھم مدنھا سیئون، الشحر، تریم وشبام.

ویستعرض الیمن العربي أسعار الأصناف التي تشھد إقبالاً كبیراً على شرائھا الیوم الخميس 14 مارس 2019 م .

الخضروات والفواكھ :

تعتبر محافظة حضرموت من المحافظات الزراعیة لتربتھا الخصبة في مناطق وادي حضرموت، حیث تصل نسبة إنتاج

المحاصیل الزراعیة إلى (8.5 (%من إجمالي الإنتاج الزراعي في الجمھوریة، وأھمھا التمور والحبوب والمحاصیل

النقدیة .

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ببحسب ما أفاد مراسل ( الیمن الغربي ) فقد بلغت أسعار الطماطم : 550 ریال للكیلو الواحد ، فیما بلغ سعر كیلو

البطاطس : 500 ریال أما أسعار الكوسا 300 والباذنجان و 200 البامیا 200 ریال یمني للكیلو الواحد ، وبلغت أسعار

البصل 350 ریال للكیلو .

أما سعر الجزر فبلغ 600 ریال یمني للكیلو الواحد ویزید عنھ سعر الكیلو الخیار بمائتین ریال، واللیمون لازالت أسعاره

مرتفعة وبلغت الف ریال .

فیما یتعلق بالفواكھ فإن الموز بلغ 300 ریال للكیلو الواحد والتفاح الخارجي 1200 ریال والبرتقال 1000 ریال .

فیما بلغت اسعار الكومثرى 1000 ریال للكیلو الواحد والفرولة 1500 ریال والتوت 1000 ریال یمني للكیلو جرام.

یعد قطاع الأسماك الرافد الاقتصادي الأول لسكان المحافظة كونھا تقع على شریط ساحلي طویل یمتد على شاطئ البحر العربي، ویمتاز بكثرة وتنوع الأسماك والأحیاء البحریة، رصد مراسلنا في حضرموت بالأسماك فقد بلغ قیمة سمك الثمد للكیلو الواحد 1000 ریال.

أما سمك القرش "اللخم" = 1200 ریال، فیما تتراوح أسعار البیاض والسخلة والحجش ما بین 1500 و2500 ریال .

فیما یتعلق أسعار الكیلو جرام الواحد حیث بلغ سعر الكیلو اللحم الغنمي 3500 ریال ولحوم الإبل 3500 ریال ولحوم الأبقار 3500 ریال . یمني . وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 1000 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من 3000 ریال