شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة .. انهيار اسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم 14/03/19:
العملة:بيع-شراء
دولار امريكي:605-597
ريال سعودي:159.5-158.5
درهم اماراتي:162-160
يورو:677-670
ريال قطري:161-159
دينار كويتي:1956-1938
دينار بحريني:1577-1547
ريال عماني:1548-1534
جنيه استرليني:763-756
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