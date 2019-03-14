شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة .. انهيار اسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم 14/03/19:

العملة:بيع-شراء

دولار امريكي:605-597

ريال سعودي:159.5-158.5

درهم اماراتي:162-160

يورو:677-670 ريال قطري:161-159

دينار كويتي:1956-1938

دينار بحريني:1577-1547

ريال عماني:1548-1534

جنيه استرليني:763-756

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