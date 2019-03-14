شكرا لقرائتكم خبر عن اليمني الذي اوهموه بأنه رئيس .. شاهد ما الذي حدث له يوم امس في احد مطارات بريطانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي الجنوبي احمد ماهر مقطع فيديو لعيدروس الزبيدي في احد مطارات بريطانيا وحوله مجموعة من ابناء قريته حسب قوله .

وعلق احمد ماهر على الفيديو الذي بقوله ان الزبيدي اوهموة انه رئيس للجنوب العربي واجتمع حوله مجموعة من ابناء قريته في الضالع وطالب ماهر بطبيب نفسي يحلل حركات وتصرفات الزبيدي يشار الى ان الزبيدي كان قد غادر بريطانيا متوجها الى فرنسا بعد فشله في لقاء الملكة الزابيث وعلق الصحفي احمد الحنشي على مغادرة الزبيدي دون لقاء الملكة الزابيث ساخرا بقوله انهم عندما سالو الزبيدي عن سبب مغادرة بريطانيا دون لقاء الملكة ..الزابيث فرد عليهم بقوله «نحن لا نقابل حرمه

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