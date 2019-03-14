شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة جماعة الحوثي تطيح بوزير كبير من حكومتها وتتهم بممارسة الدعارة وتوثقه بالصوت والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطاحت جماعة الحوثي القيادي في الحزب الاشتراكي طلال عقلان من منصبة في الخدمة المدنية وقالت جماعة الحوثي انها تمتلك ادلة بالصوت والصورة وهو يمارس الدعارة مع احد الشابات



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