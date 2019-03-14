شكرا لقرائتكم خبر عن أحدى قبائل اليمن تختطف 7 جنود سعوديين .. وهكذا كان رد التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مسلحون قبليون بمحافظة الجوف - شمال شرق اليمن - اليوم إثنين من جنود التحالف العربي في المحافظة . وقال مصدر محلي في المحافظة في تصريح لـ " المشهد اليمني " إن مسلحين يعتقد انتماءهم إلى قبائل بني نوف في المحافظة اختطفوا إثنين من الجنود السعوديين وستة جنود يمنيين بالقرب من جبل " اللوذ " شرق المحافظة أثناء قدومهم من مديرية اليتمة باتجاه مدينة الحزم - مركز المحافظة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه " إن المسلحين أوقفوا سيارة كانت تقل ثمانية جنود بينهم جنديين سعوديين ونقلوا الجنود على متن أطقم مسلحة إلى جهات مجهولة. وأوضح المصدر " إن قبائل بني نوف لديها أوامر إطلاق سجناء من أبناءها - يحملون الجنسية القطرية - محتجزين لدى قوات التحالف في مأرب منذ أكثر من سنة تم إلقاء القبض عليهم في منفذ شحن أثناء عودتهم من محافظة الجوف باتجاه قطر مرورا بسلطنة عمان. وقال المصدر " إن قيادات في التحالف بمأرب رفضت إطلاق سراح المحتجزين من أبناء بني نوف بعد فشل كل المحاولات. وسبق أن ألقت قوات أمن يمنية في محافظة المهرة على عدة يمنيين يحملون الجنسية القطرية بتهمة دعم الحوثيين وتم تسليمهم إلى قيادة التحالف في محافظة مأرب ولا يزال مصيرهم مجهول حتى اللحظة.

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