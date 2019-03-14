شكرا لقرائتكم خبر عن الجنرال يعلن رسميا: الحوثي يرفض اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد عضو الفريق الحكومي في محادثات السويد، عسكر زعيل، أن رئيس بعثة المراقبة الأممية الجنرال مايكل لوليسغارد، أبلغ الحكومة عدم موافقة الحوثيين على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة.

وقال زعيل، إن الفريق الحكومي بعث رسالة إلى لوليسغارد بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى قبل يومين، غير أن الأخير رد بأن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم اللقاءات المتواصلة معهم.

وغرد عسكر زعيل على حسابه في تويتر قائلاً: "‏بعد استلام لوليسغارد رسالة الموافقة من الفريق الحكومي لتنفيذ المرحلة الأولى، قبل يومين، يأتي رده قبل قليل أن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم لقائه المتواصل معهم من يوم أمس، ولم يصل معهم إلى التفاصيل بشأن تنفيذ الاتفاق".