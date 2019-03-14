شكرا لقرائتكم خبر عن اقوى تهديد سعودي للشرعية ...بعد الكشف عن التقارير العسكرية المضللة التي قدمتها قيادات حزبية عسكرية كبيرة ..التحالف لن يسكت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير العسكري السعودي العميد حسن الشهري

أن من اخل بالتوازن العسكري داخل الجيش الوطني هي الحزبية الاصلاحية الاخوانية وهي اكثر خطورة من ما تسببه المليشيات الحوثية

واضاف في حديثه لقناة الغد المشرق أن التحالف لأعادة الشرعية شرف لمن ينتسب اليه وعار على من هو جزاء من الشرعية و التحالف ان يقوم بأعمال حزبية في القوات المسلحة اليمنية .

مشيراً بأن الرئيس هادي وضع ثقته في قيادات عسكرية حزبية لا ثقة فيهم .

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وأوضح العميد الشهري في حوار صحفي مع قناة الغد المشرق أن القيادات العسكرية الحزبية في الجيش الوطني يقدموا للرئيس هادي تقارير مضللة

مؤكد بان ذلك يخل بالتوازن العسكري بوضع الثقة في قيادات عسكرية حزبية كانت قبل بضع سنوات برتبة رائد ووضعوا في مناصب قائد لواء وقيادة مناطق عسكرية .

واضاف:يجب ان يكون قائد اللواء وطني وليس حزبي وأن يساهم ولا يبعد عن قبائل حجور مهما كان الاختلاف في بعض الامور ويحدد الاهداف تجاه العدو الاوحد

واستدرك قائلاً :في ظل خذلان الشرعية اعتقد انه اصبح حتى لدى بعض القبائل خيارات في خذلان الشرعية بشكل كامل للقبائل وترى في الطرف الاخر عدوا اليمن ,ماهي اسباب بقى الشرعية بهذا المستوى من الخلل القيادي لابد من اصلاح هذا الخلل لكون الفشل سيعم الجميع والتحالف لن يسكت ولن يسمح بهذا العبث.