شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول عملية انتقام عسكري لقبائل حجور .. والاعلان عنها رسميا.. وهذه اولى علامات النصر المؤزر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بقيادة هذا الشيخ اول عملية انتقام عسكري لقبائل حجور .. والاعلان عنها رسميا.. ( شاهد اولى علامات النصر ) اكدت ألوية العمالقة اليمنية بقيادة الشيخ أبو زرعة المحرمي انها ستنتصر لابناء حجور الذين يتعرضون لمختلف أنواع التنكيل والقتل من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران، كما تنتصر لابناء تهامة والساحل الغربي لليمن . وأشارت الى انها بقيادة القائد ابو زرعة المحرمي سوف تنتصر قريبا لحجور وتهامة، مؤكدة انه الأمم المتحدة ستعلن بشكل رسمي رفض ميليشيات الحوثي الإنسحاب من الحديدة حسب الإتفاق والذي من المفترض ان يتم الإعلان قبل اكثر من شهر، وستشهد جبهات الساحل الحسم العسكري ومنها ستنطلق القوات نحو حرض وحجور بحجة. وتشكل الوية العمالقة القوة الضاربة في اليمن وقوامها 11 لواء عسكري مجهزة بالعتاد والعدة.



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