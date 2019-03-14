شاهد تفاصيل الحقيقة الكاملة لمصرع "أبو علي الحاكم" بعد إستشهاد قائد مقاومة "حجور" (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء عن مصرع قيادي كبير في مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حجور بمحافظة حجة. وذكرت الأنباء أن غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية، في "حجور" كان يتواجد فيها القيادي الحوثي المدعو أبو علي الحاكم. ولم يصدر التحالف العربي اي بيان وربما تكون شائعة كسابقاتها من الشائعات التي تحدثت عن مصرع القيادي الحوثي المدعو " أبو علي الحاكم " . وأوضحت الأنباء أن "الحاكم" قتل في الغارات أثناء قيامه بتوجيه المقاتلين وتوزيعهم واعطائهم التعليمات في الجبهة الجنوبية لمديرية كشر. في حين لم يتسن لنا التأكد من صحة مقتل الحاكم حتى اللحظة. ويعد الحاكم من أهم قيادات ميلشيا الحوثي الانقلابية واليد اليمنى لزعيم الميلشيا عبدالملك. وتشهد مناطق حجور حجة شمال غربي البلاد مواجهات عنيفة في الأثناء بين رجال القبائل من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى منذ أكثر من شهرين .



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