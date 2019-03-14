شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: رسالة نارية من نساء حجور لـ"الحوثي" ورجال القبائل والعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطعًا مرئيًا، يظهر من خلاله مجموعة من نساء منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، وهن يعلنّ رفضهنّ القاطع لوجود ميليشيا الحوثي في منطقتهن.

وتحدثت إحدى النساء أمام الكاميرا، قائلة: ”نعلنها للعالم أجمع ولليمنيين بشكل خاص، بأننا لن نقبل بالحوثيين بيننا وبأن يدنس بلادنا، ونقول لهم خسئتم ولن تتمكنوا منّا وإن لم يبق منّا إلا حجوري واحد“.

وأضافت: ”نحن لم نعتدي على الحوثيين، هم من اعتدوا علينا إلى داخل منازلنا، وقصفنا بالصواريخ والقذائف، وسفك دماء الجميع رجالًا ونساءً شيوخًا وأطفالًا، يريدون منّا أن نكون عبّادًا لهم، لا والله لن نكون عبّادًا لهم، وإن أفنونا جميعاً“.

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وتابعت المرأة، إلى أن ”القبائل التي تعاونت مع الحوثيين، لن نسامحهم أبدًا، ولن يسامحهم التاريخ أيضًا، وسنقاتل الحوثيين إلى آخر قطرة دم لدينا، والله ينصرنا عليهم وهو القوي والمُعين“.

وتفرض ميليشيا الحوثي، منذ شهرين، حصارًا خانقًا على منطقة حجور بمحافظة حجة، وتستهدف بشكل مستمر ومباشر مساكن المواطنين عبر القصف المدفعي والصاروخي، ما تسبب في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم.