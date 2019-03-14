شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فتحي بن لزرق يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة صدور قرارات جمهورية بتغيير عددا من وزراء حكومة معين عبدالملك ،، وما الذي سيحدث خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الصحفي فتحي بن لزرق صدور اي قرارات جمهورية كما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية . وفي منشورة على صفحته رصدة موقع«صوت المغتربين» قال بن لزرق ان هناك انباء عن قرارات جمهورية ستصدر خلال الايام القادمة وكانت وسائل اعلام محلية قد زعمت صدور قرارات جمهورية بتغيير عدد من وزراء حكومة معين عبدالملك ، وهو ما نفاه فتحي بن لزرق

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