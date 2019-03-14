شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... قوات جنوبية ضخمة تسيطر على محافظة جنوبية بالكامل وتنتشر في الشوارع بأعداد كبيرة "ماذا يحدث؟" (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر أمني مسؤول في قوات النخبة الشبوانية، إن قوات من المقاومة الجنوبية انتشرت في مديرية عسيلان محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وأضاف المصدر، إن القوة العسكرية هي من أبناء عسيلان من اللواء التاسع عشر الذي تصدى للحوثيين إبان سيطرتهم على مديريتي بيحان وعسيلان.

Advertisements

وبحسب المصدر، فإن الانتشار يهدف لإرساء الأمن والاستقرار في المديرية، مؤكداً أن وجود قوات النخبة سيمتد إلى بيحان.

وأشار إلى أنه بانتشار القوات الجنوبية في المديريتين تصبح محافظة شبوة بالكامل بيد أبنائها.