شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل مأرب تحتجز ثمانية سعوديين وتتوعد بتسليمهم إلى الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر قبلية في محافظة مأرب أن قبائل بني نوف احتجزت ثمانية سعوديين، إثر اعتقال قيادات التحالف السعودي عدد من أبناء القبيلة.

وقالت المصادر أن قبائل بني نوف قطعت الطريق على قيادة التحالف والسعوديين بمدينة مأرب واحتجزت ثمانية من الاخيرين بسبب اعتقال أفراد من القبيلة.

وتوعدت قبائل بني نوف قيادة التحالف في مأرب بتسليم الثمانية السعوديين إلى قوات الحوثيين في حال لم يتم تسليم أفرادهم المعتقلين في سجون التحالف بمأرب.